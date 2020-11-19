Проект предполагает строительство аквапарка и многофункционального спортивного комплекса с трибунами на тысячу зрителей, с залами для соревнований и сборов по 97 видам спорта, включая 20 олимпийских.

"Спорткомплекс и аквапарк обеспечат новое направление круглогодичных въездных потоков в Суздаль, значимо увеличат количество туристов. Спорткомплекс даст возможность проводить международные и всероссийские соревнования. Кроме того, создание администрацией Владимирской области туристического кластера позволит участвовать в программе субсидирования реконструкции объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов федерального уровня", — сказал заместитель губернатора региона Александр Ремига на форуме "Регионы России: лучшие практики в сфере туризма", который прошел в Суздале в четверг.

Проект планируется реализовать в рамках подпрограммы "Туризм" госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".