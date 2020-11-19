"Наши вложения (в объекты федеральной собственности — ИФ) за счет средств федерального бюджета составят порядка 4,5 млрд рублей. В 2021 году мы создадим гидротехнические сооружения, в том числе оградительные, акваторию, ряд объектов из инженерных сетей. Инвестор на первом этапе вложит порядка 2 млрд рублей, соответственно дальше уже продолжит реализацию (проекта — ИФ) в части строительства коммерческих объектов, береговых объектов", — сказал Ташимов в кулуарах форума "Транспортная неделя" в четверг.

"Ожидаем, что инвестор в дальнейшем продолжит реализацию, и сумма частных вложений существенно превысит эти деньги", — добавил он.

Представитель ФГУП напомнил, что с момента инициирования проекта прошел ряд изменений, в том числе из проекта была исключена грузовая составляющая. "Было обращение субъекта, главы Краснодарского края, на президента РФ, согласовано решение об исключении. Мы полагаем, что это последовательное сохранение концепции, по крайней мере текущей концепции, которую рисует инвестор. Это будет целиком и полностью туристический объект, рекреационная зона, поэтому полагаем, что грузовой составляющей, наверное, в текущей конфигурации не место", — пояснил Ташимов отказ от идеи строительства грузового терминала.

Ранее в четверг "Росморпорт" и ООО "Морской порт Геленджик" (принадлежит банку "Россия", ВТБ и московской компании "Финансовые системы") заключили соглашение о взаимодействии по проекту строительства пассажирского порта. Соглашение определяет права и обязанности сторон на период строительства комплекса, а также распределение объектов по источникам финансирования.

"Финансовые системы" принадлежат семье главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и Станиславу Чемезову. Чемезов-младший владеет своей долей через ООО "Финансовые инвестиции".

Остальные 51% долей "Морпорта Геленджик" с июля 2019 года принадлежат банку "Россия" (через ООО "Галеон") и ВТБ.

В рамках проекта планируется строительство пассажирского порта, способного принимать пассажирские суда, а также моторные и парусные маломерные суда различного класса. Проектная мощность составит 19,6 тыс. пассажиров в год.

В состав комплекса береговой и морской инфраструктуры войдет пассажирский терминал с причалом для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 м, длиной до 142 м, яхтенная марина, оградительные и берегоукрепительные гидротехнические сооружения, здание пассажирского терминала с пунктом пропуска пассажиров через государственную границу.

Полностью реализовать проект планируется в 2022 году.

Как сообщалось, в мае 2018 года власти Краснодарского края и ООО "Морской порт Геленджик" подписали соглашение о строительстве береговой инфраструктуры в порту курорта и многофункционального рекреационного комплекса "Геленджик марина". Сообщалось, что рамках проекта будут возведены апартаменты, гостиница, акватермальный комплекс с крытыми и открытыми бассейнами с морской водой, яхтенная гавань и морской пассажирский порт.