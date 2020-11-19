"Сейчас инвестор разрабатывает технические условия присоединения (к инженерным коммуникациям — ИФ) и всю инфраструктуру, которая потребуется ему для развития. Я думаю, что на следующий год мы сможем подвести коммуникации и тогда инвестор начнет осваивать этот участок", — сказал Шимко в ходе "часа правительства" на заседании Мособлдумы.

Он пояснил, что в рамках проекта в Мытищах появится крупный парк с различными рекреационными и туристическими зонами.

Шимко выразил надежду, что этот объект "станет изюминкой" городского округа.

Согласно презентации, общая площадь комплекса составит чуть более 27 га, большую часть из этого — около 23 га — займет природный парк. Комплекс будет выходить к Пяловскому водохранилищу.

До 2023 года в реализацию проекта планируется вложить 700 млн руб., уже инвестировано более 100 млн руб.

В состав комплекса войдут гостиницы, в том числе на воде, зона для глэмпинга (разновидность кемпинга с большим уровнем комфорта), парк аттракционов, рестораны и кафе.