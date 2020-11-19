В сентябре падение перевозок через аэропорт было на уровне 26% год к году, обслужено 2,1 млн пассажиров.

На внутренних линиях аэропорт обслужил в прошлом месяце 1,3 млн пассажиров (-8%). Самыми популярными направлениями стали Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград.

Пассажиропоток на международных рейсах на фоне закрытия границ большинства стран составил символические 223 тыс. человек. Большая часть — это полеты в Турцию (135 тыс. пассажиров).

Как сообщалось, "Шереметьево" снизило пассажиропоток в октябре на 59%, до 1,8 млн человек. Третий аэропорт Московского авиаузла "Внуково" пока не отчитывался о перевозках за прошлый месяц.