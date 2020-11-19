"Авиакомпания Royal Flight уведомила нас о том, что все обратные рейсы из Занзибара в Россию будут совершаться с технической посадкой в другом аэропорту Танзании – Дар-эс-Салам. В связи с этим время в пути увеличится примерно на полтора часа", – сообщила руководитель департамента по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.

Она подчеркнула, что пассажиры из самолета выходить не будут.

"В связи с ограниченными возможностями аэропорта Занзибар (ZNZ), с 21 ноября все рейсы из Занзибара в Россию будут выполняться с технической посадкой для дозаправки в аэропорту Дар-эс-Салам (DAR). Дозаправка займет час, в целом обратный полет увеличится на два часа", — подтвердили эту информацию в компании Anex Tour.

Авиасообщение с Танзанией открыто с 1 августа. С конца октября туроператоры развернули чартерные программы на этом направлении из столичных и региональных аэропортов.