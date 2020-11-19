Как сообщает маркетинговое агентство "Еж", ставшее разработчиком бренда, он создан по заказу министерства молодежной политики, спорта и туризма Марий Эл.

В агентстве подчеркнули, что главными задачами при разработке бренда было подчеркнуть национальный марийский колорит республики, а также то, что большая часть ее территории покрыта лесами, через которые протекает множество рек, что дает богатые возможности для экологического туризма.

Мари Эл – республика с населением 250 тысяч человек в Приволжском федеральном округе. В 2019 году ее посетили более 600 тыс. туристов.