"Пока что у нас (доля рынка — ИФ) 40 с небольшим процентов, если правильно посчитать. Соответственно, мы никого не покупаем, у нас свободная рыночная конкуренция. Мне кажется, у нас проблем с этим быть не должно", — сказал Панов журналистам в кулуарах форума "Транспортная неделя" в четверг.

"Когда мы пробьем (долю 50% — ИФ)... Но это же не завтра будет, не послезавтра — пока это просто рано обсуждать, это теоретическая возможность", — добавил Панов.

В июле совет директоров "Аэрофлота" принял новую стратегию развития до 2028 года. К этому времени группа планирует довести свой годовой пассажиропоток до 130 млн человек — в прошлом году он был на уровне 60,7 млн, а все российские авиакомпании перевезли 128 млн пассажиров. Половину заявленного объема должна обеспечить низкобюджетная компания "Победа", что, как декларируется, приведет к снижению стоимости билетов на 30%.

Другие авиакомпании, в частности Utair, ранее выражали опасения, что новая стратегия "Аэрофлота" приведет к монополизации рынка. Эти опасения подтверждались расчетами аналитиков: например, в "ВТБ Капитале" оценивали долю рынка группы в 2028 году от 56 до 64%. Более того, схожую оценку в августе давал экс-гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. "Вполне возможно, что мы выскочим за 50%, ну, будет 60%. Мы прикидывали — 62-64% наша оценка", — говорил Савельев в интервью "России 24".

Стратегия-2028 предполагает трансформацию бизнеса компаний группы — "Аэрофлота", "России" и "Победы". Головной "Аэрофлот" продолжит работать в премиальном сегменте, но сосредоточится на дальнемагистральных маршрутах. "Победа" останется лоукостером, но значительно расширит парк, забрав у "Аэрофлота" все его среднемагистральные Boeing-737-800. "Россия" сосредоточится на региональных маршрутах и будет осваивать отечественную авиатехнику — SSJ-100 и МС-21.

В беседе с журналистами в четверг Панов отказался комментировать детали новой стратегии. На вопрос, когда "Победа" начнет базировать часть самолетного парка в "Шереметьево", он ответил: "Не могу сказать". Вопросы, связанные с дальнейшими планами расширения парка "Победы", в частности, рассматривает ли компания Airbus 320 neo вместо Boeing 737MAX, Панов адресовал гендиректору "Победы" Андрею Калмыкову.

На вопрос, когда "Россия" начнет получать SSJ-100, Панов сказал: "Ну так есть же всякие конкурсы, вы же читаете". На замечание журналистов, что пока эти конкурсы, по данным сайта госзакупок, проводятся безуспешно, замглавы "Аэрофлота" сказал: "Дорогу осилит идущий".