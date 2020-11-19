Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры, туризма и архивного дела, конкурсная комиссия Ростуризма рассмотрела 13 заявок от предпринимателей и общественных организаций республики на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма.

Внимание экспертов привлек проект туроператора "Северный Урал". По итогам конкурсного отбора Ростуризм выделит почти 3 млн рублей на его реализацию. За счет средств гранта в 2021 году планируется установить 3 горных модуля и обустроить туристский маршрут по Уральским горам от перевала Дятлова до плато Маньпупунер.

"До конца года туроператор заключит соглашение с Ростуризмом на получение гранта, после чего на сайте конкурса будет сформирована личная страница проекта. На ней будут размещаться фотоотчеты, отзывы и другая информация о ходе реализации, доступная всем желающим", — говорится в сообщении.

В регионе на данный момент уже установлено 4 горных модуля. В них группы туристов могут бесплатно согреться и отдохнуть. Каждый модуль оснащен системой снабжения электроэнергии, которая позволяет при необходимости послать сигнал SOS. Такие проекты позволяют делать путешествия по региону безопасными и комфортными.

Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник расположен в междуречье рек Печоры и Илыча на западном макросклоне Северного Урала, на территории Троицко-Печорского района Коми. Создан в 1930 году для сохранения природного комплекса северо-востока европейской части СССР. Площадь заповедника — более 720 тыс. га. Там растут девственные леса, являющиеся объектами Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а на плато Маньпупунер ("Малая гора идолов") находятся столбы выветривания, которые отнесены к геологическим памятникам. Мансийские "болваны" достигают в высоту от 30 до 42 метров. С ними связаны разные легенды, нынешний геологический памятник прежде являлся объектом культа народа манси. Столбы выветривания получили широкую известность, став одним из чудес России в 2008 году.