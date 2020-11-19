"Горнолыжные курорты поселка Красная Поляна — точка притяжения не только жителей России, но и иностранных туристов. Особой популярностью курорт пользуется у гостей из Израиля. В зимний сезон 2019/2020 курорты Красной Поляны посетило порядка 20 тыс. туристов из Израиля, ОАЭ и Китая", — сказал Пушкарев.

Он отметил, что департамент курортов и туризма администрации города Сочи разрабатывает концепцию развития туристской отрасли на 2021 год, в частности, пересматривает маркетинговую стратегию. Если в текущем году основной акцент был сделан на внутренний туризм, то в следующем году планируется продолжить работу по развитию въездного туризма.

"При снятии ограничений на въезд в Россию для иностранных граждан, маркетинговая кампания курорта будет направлена на восстановление турпотока из Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Китая, а также на возобновление переговоров с заинтересованными партнёрами из стран Ближнего Востока — Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна", — подчеркнул Пушкарев.