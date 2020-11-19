"Сегодня в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки произошло переформатирование работы всей санаторно-курортной и туристской отрасли Сочи. Это коснулось и мероприятий, которые проводились в рамках подготовки к зимнему сезону. Многие сочинские санатории и отели начали подготовку к работе в новых условиях заранее. Было закуплено оборудование для дезинфекции, средства защиты для персонала и гостей, разработаны новые внутренние регламенты уборки и обработки номеров, внесены коррективы в работу служб питания, служб приема и размещения с учетом соблюдения требований социальной дистанции", — сообщил Пушкарев.

Он отметил, что в настоящий момент все объекты размещения курорта при заселении гостей соблюдают обязательный комплекс мер: проводят термометрию гостей при въезде на территорию, организовали зонирование с учетом соблюдения требования социальной дистанции, установили защитные экраны на стойках приема и размещения, обеспечили сотрудников масками и перчатками. Также во всех гостевых зонах расположено оборудование для дезинфекции и средства защиты.

"С уверенностью можно сказать, что меры, принимаемые губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и администрацией Сочи, позволят обеспечить контролируемую эпидемиологическую ситуацию в городе и сделать зимний курортный сезон эффективным и безопасным", — сказал Пушкарев.