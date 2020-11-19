"После того, как указ был размещен, на мой взгляд, началась просто паника среди представителей турбизнеса. Мое мнение: главное, что нам вообще разрешили работать в этой ситуации. У нас не такие жесткие меры, как в некоторых других регионах", — сказал Маковей.

Он отметил, что некоторые туристы снимают брони, но это единичные отказы, которые связаны с отменой банкетов.

Председатель гостиничной ассоциации предлагает вести диалог с туристами и придумывать альтернативные варианты: например, заменять оплаченные услуги экскурсиями или накрывать столы в номерах.

"Надо уходить от старых форматных подходов к празднованию Нового года, покреативить. Необязательно сидеть большой компанией, напиваться. Может, в этом году вернемся к принципу, что это семейный праздник", — предложил собеседник агентства.

Маковей уверен, что указ вышел вовремя — у бизнеса есть время без паники "переформатировать программы" и обсудить с чиновниками возможность доработки введенных ограничений. Например, он назвал нелогичным запрет на банкеты для санаториев, которые принимают гостей только со справками о тестировании на коронавирус.

Эксперт предложил относиться к новогодним ограничениям, как к небольшой жертве ради безопасности основного — летнего — турсезона в Крыму. "Чтобы мы в теплый период времени входили в нормальной эпидемиологической обстановке, нам сегодня нужно чем-то пожертвовать. Иначе мы можем потерять несколько месяцев сезона из-за возможных всплесков", — пояснил он.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 12 тыс. человек, более 200 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 24 октября — 255.

Как стало известно в среду, с 20 декабря по 15 января в Крыму будет запрещено проведение коропоративов и банкетов, увеселительные заведения и общепит не будут работать с 22:00 до 08:00.