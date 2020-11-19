"Главы регионов с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и высочайшей нагрузкой на систему здравоохранения, должны предпринимать адекватные действия для улучшения ситуации. В том числе принимать ограничительные меры на уровне региона или точечно, на уровне отдельных муниципалитетов, где ситуация наиболее острая", — сказал Мурашко на селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов в четверг.

"К сожалению, не все главы субъектов пока воспользовались этим правом", — отметил министр.

Он добавил, что "новогодние праздники — это всегда дополнительные испытания и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения".

"Регионы должны готовиться к ним уже сейчас: необходимо обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий. Помощь должна оказываться в полном объеме, тестирование и выписка должны осуществляться без задержек", — сказал министр.

Также он призвал регионы ускорить начало предоставления амбулаторным пациентам необходимых для лечения коронавирусной инфекции бесплатных лекарств.