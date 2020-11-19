"На всех горнолыжных курортах Сочи будут работать экспресс-лаборатории, чтобы туристы при первых признаках недомогания могли проверить наличие или отсутствие коронавирусной инфекции в организме", — сказал Копайгородский.

Градоначальник подчеркнул, что местные власти реализуют целый комплекс по недопущению распространения коронавируса.

"В Сочи проводится постоянное информирование гостей и жителей города о действующих ограничениях, возможности приобретения средств индивидуальной защиты, оплаты услуг через электронные бесконтактные терминалы", — сказал Копайгородский.

Также, по его словам, на всех транспортных объектах работают мобильные группы, которые контролируют соблюдение профилактических мер.

Всего в Сочи три горнолыжных курорта — "Роза Хутор", "Красная Поляна"и "Газпром".