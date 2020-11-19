"Договорились с инвестором, чтобы он взял в Клинском округе наш заброшенный старый лагерь детский и устроил по принципу "Властелина колец" (трилогия Толкина — ИФ) деревню хоббитов", — сказал Шимко в ходе "часа правительства" на заседании Мособлдумы.

Руководитель комитета добавил, что инвестор уже реализовал аналогичный проект в Можайском городском округе, отель здесь работает с 2018 года.

В презентации, сопровождавшей выступление Шимко, отмечается, что новую "деревню хоббитов" построят в бывшем пионерском лагере "Юность". Здесь появится 20 отдельных домиков на 40 мест.

Период строительства — 2021 год — середина 2022 года.