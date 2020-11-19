"В этом году летний сезон на "Розе Хутор" стартовал почти на 2 месяца позже, чем обычно. Отели курорта начали принимать гостей лишь в 20-х числах июня, однако, благоприятные погодные условия позволили продлить сезон до 15 ноября. За это время "Роза Хутор" посетили около 800 тыс. человек. Это на 6,5% меньше, чем за полноценный летний сезон 2019 года, когда курорт посетили 854 тыс. гостей", — рассказали в пресс-службе.

На курорте отмечают повышенный интерес приезжавших гостей к природному туризму, пешим и велопрогулкам в горах.

"Введение новой экотропы "От снежников до водопадов" в сентябре 2020 года расширило доступную для хайкинга зону курорта почти до 70 километров. Таким образом на "Розе Хутор" осенью действовали уже десять пеших горных маршрутов разной сложности: "Тропа здоровья", "Йети-тропа", "Озерный траверс", "Харгинский лес", "Каменный столб", "Юрьев хутор", "Панорама", "Парк водопадов", "Путь к водопадам", "От снежников до водопадов", — напомнили в пресс-службе.

Из природных достопримечательностей курорта наиболее популярен парк "Менделиха" с семью водопадами, среди которых –самый высокий в окрестностях Сочи "Золотой" (77 м). Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет 4 км, прогулка занимает около 4,5 часов. Ежедневно полюбоваться падающими с гор потоками воды в сезон приходили от 3 до 5 тыс. человек, а по итогам сезона его посетили около 410 тыс. туристов.

По словам директора управления активного отдыха и туризма "Розы Хутор" Ольги Падейской, помимо "Менделихи" гости курорта предпочитали маршруты средней дальности и сложности, такие как "Харгинский лес" и "Юрьев хутор", "От снежников до водопадов". Услугами гида-проводника воспользовались почти 6 тыс. гостей, этот показатель в этом году выше почти в 3 раза по сравнению с 2019 годом. Были также востребованы велопрогулки в горах – более 15 тыс. человек арендовали для этих целей велосипеды и электровелосипеды. Популярностью пользовались детские туристические активности, образовательные программы по правилам поведения в горах "Школа выживания", "Я иду в поход" и другие, которые проходили в кэмпах "Горной Академии" курорта.

Зимой курорт предлагает гостям сезонные виды спорта, пешие маршруты не будут доступны для посещения.

"Развитие природного туризма остается для курорта приоритетной задачей, которая реализуется в сотрудничестве с Сочинским нацпарком и Кавказским биосферным заповедником. В планах на ближайшие три года – создание необходимой для этого инфраструктуры. В частности, предполагается проработать новое туристическое кольцо протяженностью 40 км, на котором будут устроены шесть глэмпингов и палаточных лагерей", — подчеркнули в пресс-службе.