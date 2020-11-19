"В 2020 году мы прогнозируем падение (турпотока — ИФ). Это понятные причины, мы даже прикладывали усилия, чтобы турпоток к нам не увеличился", — сказал Шимко в ходе "часа правительства" на заседании Мособлдумы.

Согласно презентации к докладу, ожидается, что по итогам 2020 года Подмосковье посетят 11,48 млн человек. Самым привлекательным для туристов периодом 2020 года стал июль-сентябрь, когда в Московской области побывало 4,28 млн человек.

При этом в прошлом году за тот же период регион посетили 7,3 млн человек. Всего за 2019 год турпоток составил 22,1 млн человек.