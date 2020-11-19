"На 2021 год у нас — 370 млн руб.", — сказал Шимко в ходе "Часа правительства" на заседании Мособлдумы.

Согласно презентации, сопровождавшей выступление Шимко, около 100 млн руб. из этих средств будет направлено на информационные кампании в сфере туризма.

В 2020 году на сферу туризма в Московской области было выделено свыше 1,4 млрд руб.

Однако из-за распространения COVID-19 около 1 млрд руб. из этих средств направили на размещение врачей, лечащих пациентов от коронавирусной инфекции.

"В 2021 году также где-то порядка 270 млн руб. зарезервировано на размещение врачей. Надеюсь, нам этого хватит", — добавил Шимко.

В 2019 году на развитие подмосковного туризма выделили около 1,5 млрд руб.