Столь значительный спад турпотока обусловлен пандемией коронавируса COVID-19 и запрета на въезд в Азербайджан, действующего с марта 2020 года.

За текущий период 28% посетителей составили туристы из РФ, 24,3% — Грузии, 18,9% — Турции, 8,6% — Ирана, 2,1% — Украины, 1,8% — Индии, 1,7% — Саудовской Аравии, 1,2% — ОАЭ, по 1,1% — Туркменистана, Казахстана, Пакистана и ОАЭ, 1% — Кувейта, 0,9% — Великобритании, 0,8% — Беларуси, по 0,7% — Ирака и Узбекистана, 0,6% — Израиля, 5,4% — других стран, 0,1% — лица без гражданства.

Из общего числа посетивших страну 79,6% — мужчины, 20,4% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран ЕС за 10 месяцев сократился в 5,7 раза — до 21,1 тыс. человек, из стран Персидского залива — в 4,7 раза, до 100 тыс. человек.

В отчетный период 69,3% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 28,3% — воздушным транспортом, 2,4% — водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за январь-октябрь текущего года сократилось в 4,2 раза — до 1 млн 106,7 тыс. человек. При этом 30,3% выезжали в Иран, 27,2% — Грузию, 19,2% — Россию, 14,6% — Турцию.

"75,3% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 22,1% — воздушным транспортом, 2,6% — водным транспортом", — подчеркнули в Госкомстате.