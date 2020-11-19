"Приняли решение отменить все ночные гуляния и традиционные мероприятия на уличных площадях в муниципалитетах с 25 декабря по 13 января. Кроме того, сохраняется запрет на проведение новогодних банкетов и корпоративов с развлекательными программами", — написал Кондратьев на своей странице в телеграм по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Глава региона также уточнил, что кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать только до 00:00, без продления по времени.

Вместе с тем, в предпраздничные дни продолжают работать в штатном режиме продовольственные и фермерские рынки. В частности, по информации губернатора, работа рождественских ярмарок будет разрешена с обязательным соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции.

"У жителей края должна быть возможность купить все необходимое для празднования Нового года. Для безопасности людей, количество продавцов и палаток на каждой ярмарке будет ограничено", — отметил Кондратьев.

На заседании регионального оперативного штаба были рассмотрены вопросы, в каком формате будут проводиться на Кубани новогодние и рождественские мероприятия.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в Краснодарском крае в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией продлен до 1 декабря 2020 года.