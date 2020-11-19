"К сожалению, никто не хочет жертвовать средствами на получение такого документа. Во-вторых, очень много командировочных, которые выезжают внезапно. И все заканчивается тем, что вместо того, чтобы брать эту справку и размещаться в местах легальных, люди приезжают и размещаются в нелегальных местах без всяких справок", — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев журналистам в четверг.

В итоге, по его словам, добросовестные отельеры теряют деньги, а ситуацию с коронавирусом это "сильно не улучшает". В связи с этим оперштаб в понедельник рассмотрит вопрос об отмене этого ограничения, которое было введено в середине октября, добавил губернатор.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для всех жителей была отменена в начале лета, в начале октября ее вернули для граждан старше 65 лет. В городе закрыты кинотеатры, запрещено проведение больших свадеб, групповых экскурсий, ограничена работа ресторанов по ночам.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 3,6 тыс. человек, более 90 пациентов умерли. Рекордный для региона суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован на утро 6 ноября — 84.