"В настоящее время подготовлен приказ изменений в постановление №661, в рамках которого предусмотрено продление срока действия программы субсидирования авиакомпаний до ноября 2020 года и увеличение ставки компенсации в июле-ноябре с 365 до 685 руб. на одного пассажира. Проект согласован с Минэкономразвития, в части увеличения расходной ставки имеются разногласия с Минфином России, который предложил размер ставки на уровне 436 руб.", — сообщил замруководителя Росавиации Алексей Новгородов на форуме "Транспортная неделя".

"В этой связи есть риск, что авиакомпании не в полной мере получат уже выделенную господдержку", — отметил Новгородов.

По его словам, Минтранс и Росавиация проводят переговоры с Минфином.

О риске для авиакомпаний недополучить почти 8 млрд руб. субсидий, выделенных им на покрытие расходов в период пандемии COVID-19, ранее предупреждали в группе S7. Всего этой весной государством было выделено 23,4 млрд руб., деньги распределялись из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" в феврале-июле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го. Но фактически на данный момент выделено лишь 15 млрд руб., заявлял замгендиректора S7 Дмитрий Куделькин. Чтобы распределить оставшиеся деньги, нужно внести изменения в постановление правительства.