Согласно документу, российские авиакомпании после открытия авиасообщения смогут запустить новые регулярные рейсы в Белоруссию, Израиль, Ливан, Марокко, Оман, Словакию, Узбекистан, Финляндию, Хорватию, а также на Кубу, Кипр и Мальдивы.

Так, авиакомпания "Азимут" может выполнять рейсы между Калугой и Минском, из Краснодара в Ларнаку три раза в неделю. AZUA air получила право летать в Тель-Авив из Казани один раз в неделю, из Москвы на Кубу (Кайо-Лорго) – три раза в неделю, в Санта-Клару – пять раз в неделю. Также авиакомпанию допустили к полетам в Финляндию (Рованиеми, Лапландия) и в хорватский город Пула из Петербурга.

Авиакомпания Nordwind сможет летать из Сочи и Анапы в Ларнаку, из Краснодара в Бейрут, в Маскат на рейсах из Москвы, Сочи и Краснодара и в Братиславу из Санкт-Петербурга.

Авиакомпания "Россия" получила допуск на регулярные рейсы из Москвы в Мале (Мальдивы). Разрешенная частота для перевозчика – пять рейсов в неделю.

Авиакомпания "Аэрофлот" получила допуски на рейсы в Марокко. Перевозчик сможет выполнять до семи рейсов в неделю из Москвы в Касабланку.

Рейсы в Узбекистан из разных городов России смогут выполнять S7 Airlines, RedWings, AZUA air, "ИрАэро" и Smartavia.

Также, согласно приказу Росавиации, чартеры AZUA air смогут летать в Кайо-Коко, Кайо-Ларго и Санта-Клару три раза в неделю в рамках зимней навигации (IATA) до 29 марта 2021 года. S7 Airlines получила бессрочные допуски на рейсы в иностранные пункты прилета, за исключением пунктов, выполнение перевозок в которые требует проведения процедуры согласования с назначенными перевозчиками.