"Российские регионы, в том числе такие популярные у туристов как Крым и Краснодарский край, вводят ограничения на проведение новогодних мероприятий. Праздничные банкеты и ужины в отелях и ресторанах оказались под запретом. Туроператоры говорят, что драматического влияния на спрос это пока не оказало, и надеются, что туристы отнесутся к этим мерам с пониманием", — сказала она.

По ее словам, в последние годы стали более популярными заезды на каникулы со 2 января, в том числе как раз из-за высоких цен на новогодние банкеты.

"Туристы, по отзывам туроператоров, спокойно реагируют на эти новости. Сейчас всех волнует другое – не будет ли дополнительных ограничений. Кроме того, возникают вопросы с уже оплаченными банкетами", — добавила Тюрина.

Тем не менее, по данным РСТ, до 90% гостей отелей, приезжающих на праздничные даты, заказывают новогодний ужин или банкет.

"Но пока отельеры также не сообщают о сильном падении спроса или аннуляциях уже забронированных туров. Введенные ограничения оставляют возможности для маневра. Если не будет новогодних банкетов, в любом случае пройдут праздничные ужины. Кроме того, отельеры задумались над другими форматами празднования. Кто-то, например, планирует перенести торжества из закрытых помещений на свежий воздух", — добавила она.

Власти Крыма в среду объявили о новых мерах профилактики вспышек коронавирусной инфекции в новогодние праздники. С 20 декабря 2020 по 15 января 2021 года запрещены банкеты, свадьбы, корпоративные мероприятия, концерты, в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений. Ограничена также работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров. Все новогодние культурно-массовые мероприятия в городе тоже отменены.

Ранее подобные ограничения ввели Москва, где рестораны в новогоднюю ночь будут работать до 23:00, и Краснодарский край. В Санкт-Петербурге в Новый год все рестораны и кафе закроются тоже в 23:00, не будет традиционных праздничных гуляний на улицах.