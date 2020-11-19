Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались 1,716 пассажиров (рост на 12%), на международных — около 1,4 тыс. (вывозные рейсы).

Количество самолетовылетов за 10 месяцев выросло на 3% к аналогичному периоду прошлого года — до 6,9 тыс. операций. Объем обработанных грузов и почты превысил 573 тонны.

В топ-7 популярных направлений из Анапы среди туристов вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Самара.

Как сообщалось, аэропорт к сентябрю восстановил пассажиропоток после кризиса, вызванного пандемией COVID-19: за три летних месяца 2020 года он вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,115 млн человек. Выход на прошлогодние показатели стал возможным за счет отмены карантинных ограничений в крае и возобновления летнего туристического сезона.