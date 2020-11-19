Полеты будут выполняться ежедневно.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, в настоящее время авиакомпания выполняет рейсы по данному маршруту три раза в неделю.

Согласно сообщению, вылет из Москвы ("Домодедово") будет осуществляться в 10:25, обратный рейс — в 13:40. На линии будут задействованы воздушные суда Boeing-737-800 вместимостью до 176 кресел.

Ежедневная лётная программа продлится до конца марта 2021 года.

В пресс-релизе отмечается, что всего в 2020 году авиакомпания перевезла на рейсах Москва — Геленджик более 91 тыс. пассажиров.

Как сообщалось, за 10 месяцев этого года пассажиропоток аэропорта увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 463 тыс. пассажиров.