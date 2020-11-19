"По просьбам общественности мы формируем проект по сохранению озёра Аракуль. У нас есть планы придать ему статус природного парка", — сказал Безруков.

По его сведениям, для этого планируется до 50 метров береговой зоны сделать доступной для отдыхающих, проложив вдоль побережья экологические тропы к скальному комплексу Шихан.

Параллельно будет решаться вопрос с водозабором, чтобы ликвидировать значительные объемы потери воды в озере, являющемся питьевым источником для поселка Вишневогорский, и спасти его от пересыхания.

Ранее сообщалось, что из бюджета Челябинской области выделено 11 млн рублей для спасения озера Аракуль, которое может погибнуть из-за его нерационального использования для нужд водоснабжения.

Ежемесячно из него выкачивается более 80 тыс. кубометров воды при потребности поселка всего в 17-18 тыс. кубов в месяц. Остальная выкачанная вода утекает через прорехи в трубах. В этом году вода в озере отошла от береговой полосы на 50 метров.

Аракуль является гидрологическим памятником природы, прозрачность воды достигает шести метров.

В нескольких километрах от озера находится живописный скальный массив — Аракульский Шихан. Длина каменного гребня, сложенного гранитами, — более двух километров, высота отвесных скал достигает 60 метров. Шихан напоминает с виду Китайскую стену или неприступную крепость. Альпинисты проводят здесь соревнования и тренировки.