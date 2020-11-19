"За период с января по октябрь в аэропорту обслужено 260 тыс. пассажиров, это на 43% меньше, чем за тот же период прошлого года. Ожидаемый пассажиропоток по итогам текущего года — порядка 350 тыс. человек, что на 34% ниже уровня 2019 года", — сказал представитель министерства.

Вместе с тем, в прошлом году пассажиропоток аэропорта Барнаула достиг максимума за все время своей работы — 532 тыс. человек.

Спад в работе предприятия связан с пандемией и резким сокращением желающих воспользоваться авиасообщением. Наибольшее снижение потока пассажиров наблюдалось с марта по июнь. В результате по итогам полугодия число обслуженных пассажиров снизилось на 50% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В Минтрансе уточнили, что на данный момент продолжается процедура оценки акций АО "Авиапредприятие "Алтай", которое управляет аэропортом Барнаула. Эта процедура, как сообщалось, необходима для дальнейшей реализации проекта реконструкции аэропорта. Так, АО разместит допакции, в результате чего доля региона в уставном капитале снизится с 52% до 25% "плюс" 1 акция, а доля "Новапорта" возрастет с 48% до 75% "минус" 1 акция.

Согласно предварительной договоренности, Алтайский край в выкупе дополнительных акций участвовать не будет. При этом "Новапорт" планирует передать приобретенные акции в залог правительству региона до момента введения нового аэровокзального комплекса в эксплуатацию. Два этапа проекта оцениваются в 4 млрд рублей.