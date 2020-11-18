"С 1 декабря наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест в зале. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве", — следует из документа.

Также вводится ряд новых ограничений с 23 ноября. В частности, запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия, в зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков.

Для допуска посетителей на иные ледовые катки устанавливаются дополнительные требования. В зоне для катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно присутствовать не более 1 человека на 10 кв. метров такой зоны. На крытые катки будет допускаться не более 30 человек одновременно.

Дополнительно ужесточаются требования к детским игровым комнатам при предприятиях общественного питания.

Ранее власти города ввели режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу, а также до середины января ограничили проведение мероприятий в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек без согласования Смольного.