"В настоящее время Росавиацией и Авиарегистром России продолжается работа по сертификации в России изменения системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) семейства самолетов Boeing 737 МАХ. В рамках данного процесса в обязательном порядке будут учитываться результаты сертификации и выводы как Федерального управления гражданской авиации США, так и других регуляторов касательно условий безопасного возвращения в коммерческую эксплуатацию самолетов семейства Boeing 737МАХ", — сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации.

Официальной информации о возобновлении эксплуатации MAX в Росавиацию от FAA США как первичной сертификационной власти пока не поступало, отметили в ведомстве.

Ранее в среду ФАА США сообщило, что разрешило Boeing Co. вернуть в эксплуатацию самолеты 737 МАХ. Это четвертое поколение Boeing 737, созданное для замены Next Generation, оно использовалось на коммерческих рейсах с мая 2017 года. Полеты MАX были приостановлены по всему миру в марте 2019 года после двух авиакатастроф — в Эфиопии и Индонезии.

Руководство Boeing Co. признало причиной обоих происшествий сбой в работе системы MCAS, которая автоматически меняет положение самолета в воздухе. После доработки MAX проходило сертификационные полеты.

На момент запрета в России летали два самолета MAX, оба в парке S7, еще несколько авиакомпаний ожидали их поставок.