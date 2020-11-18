В сообщении подчеркивается, что действие акции, приуроченной к "Черной пятнице", распространяется на все классы обслуживания ретропоезда, включая VIP-купе.

"Кроме того, на ретропоезд дополнительно можно применить специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров (за исключением билетов в VIP-купе), которые суммируются с данной акцией. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года цена будет снижена на 30%, для пассажиров в возрасте от 60 лет – 30%, а при оформлении билетов по тарифу "Туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20%", — сообщает ОЖД.

Ретропоезд № 921/922 отправляется от станции "Сортавала" ежедневно в 10:40 и прибывает в горный парк "Рускеала" в 11:50. Из парка поезд отправляется в 17:30, прибывая на станцию "Сортавала" в 18:35.

Ретропоезд начал курсировать в парк из города Сортавала 1 июня 2019 года. Это единственный в России регулярный поезд на паровозной тяге. Интерьер поезда выполнен в стиле "Николаевского экспресса" конца ХIX — начала XX веков, в него входят пять вагонов (не считая вагонов из Москвы): четыре купейных и вагон-ресторан. Доставляют состав в горный парк и обратно паровозы середины прошлого века.

Горный парк "Рускеала" – единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии. Основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории – заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер, мрамор из которого использовался для отделки многих зданий Петербурга со времен Екатерины II. Протяженность карьера с севера на юг составляет 460 метров, ширина – до 100 метров. Большая часть выработок после Великой Отечественной войны оказались затоплены. В 1998 году главный карьер мраморных ломок был принят на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия и с этого года началась работа над созданием парка.