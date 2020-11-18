"Директива для представителей государства (оно владеет контрольным пакетом акций перевозчика — ИФ) в совете директоров авиакомпании подписана первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым и будет направлена в "Аэрофлот" в ближайшее время. Согласно этому документу на заседании, посвященном избранию генерального директора авиакомпании, они должны голосовать за эту кандидатуру", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Виталий Савельев, руководивший "Аэрофлотом" более 10 лет, ранее в ноябре возглавил Минтранс, которым до этого руководил Евгений Дитрих. Полномочия Савельева на посту главы "Аэрофлота" должны быть досрочно прекращены, говорится в сообщении правительства.

Полубояринов до 2009 года был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и покинул компанию после прихода на пост СЕО Савельева, который привел с собой на должность финдиректора Шамиля Курмашова. Затем он работал в ВЭБе, откуда в начале этого года перешел на должность гендиректора ГТЛК. Полубояринов является членом совета директоров "Аэрофлота", а в 2017-2018 гг. был его председателем.

Еще одна директива правительства предписывает поддержать кандидатуру Савельева на пост председателя совета директоров "Аэрофлота", сообщили в пресс-службе кабмина. Сейчас этот пост занимает Дитрих.

Дитрих между тем рекомендован правительством на пост гендиректора ГТЛК.

"Избрание нового генерального директора ГТЛК с пятилетним сроком полномочий должно быть рассмотрено на внеочередном собрании акционеров компании наряду с вопросом досрочного прекращения на этом посту полномочий Михаила Полубояринова", — сообщили в правительстве.

Кроме того, представителям государства в совете директоров ГТЛК рекомендовано поддержать кандидатуру Савельева на пост главы совета директоров ГТЛК.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную компанию, работающую в премиальном ценовом сегменте, "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и летающую на Дальнем Востоке "Аврору". После недавно проведенной допэмиссии акций "Аэрофлота" доля государства в нем через Росимущество выросла до 57,34%, доля free float размылась до 40,65% Размер квазиказначейского пакета сократился до 1,96%, менеджмента компании — до 0,05%.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании — РФ, управление осуществляет Минтранс.