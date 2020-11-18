Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду предложила создать закон, который позволит вводить туристический сбор всем регионам, а собранные средства направить на сохранение памятников архитектуры и развитие туристской инфраструктуры. По ее словам, субъекты должны вводить его по своему усмотрению. По мнению Матвиенко, если ставка будет невысокой, в пределах 50 рублей, то это будет нечувствительно для туризма.

"Сегодня туриндустрия в России находится в критическом состоянии, и нагружать участников отрасли дополнительными сборами категорически нельзя. Многочисленные инициативы по повышению финансовой нагрузки на турбизнес и потребителей туруслуг фактически обнуляют даже такие позитивные начинания, как национальный проект по туризму", — пояснил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Он отметил, что взимание туристического сбора активно применяется в странах Евросоюза. "Но там и НДС для гостиниц в среднем составляет 10,5%, а не 20%, как в России. Если НДС будет уменьшен до европейского уровня, то можно будет обсуждать и туристический сбор", — подчеркнул он.

С коллегой согласился глава комиссии по туризму и индустрии гостеприимства РСПП Сергей Шпилько.

"Денег на реставрацию памятников и благоустройство на местах не хватает не потому, что нет туристского сбора. А потому, что бюджетная система РФ устроена таким образом, что львиная часть региональных доходов направляется в федеральный бюджет", — считает он.

По мнению Шпилько, 50 рублей курортного сбора с туриста не решат проблемы: ведь те, кто приезжает на отдых "дикарем", вовсе не будут его платить. Также он сомневается, что в регионах будет утверждена такая низкая ставка. "Сначала 50 рублей. А потом? Минфин уже третий год продвигает закон "О внесении в налоговый кодекс неналоговых платежей", предусматривающий его размер в объеме до 3% от стоимости услуг временного проживания", — добавил он.

Шпилько также считает, что, если вводить такой сбор, нельзя параллельно внедрять обязательную для любых организованных поездок платную электронную путевку, закон о которой уже принят в первом чтении, потому что это будет "уже не один, а два туристских сбора".

Закон о курортном сборе в РФ был принят в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Ставку сбора определяют местные власти в пределах, установленных кодексом, но не более 100 рублей с человека за сутки проживания в объекте размещения. Сбор взимается при выселении туристов из объекта размещения, при определении количества дней проживания не учитываются дни заезда и выезда.