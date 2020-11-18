В пресс-релизе Carnival отмечается, что такое решение принято для выполнения требований Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)).

"Carnival находится в процессе выработки постепенного и поэтапного подхода к возобновлению операций и намерена сфокусироваться в первую очередь на круизах, стартующих из Майами и порта Канаверал", — говорится в пресс-релизе.

В соответствии с протоколами CDC, круизный лайнер Carnival Horizon вернется в Майами на этой неделе, отмечают в компании. В общей сложности, 16 лайнеров Carnival проходят необходимые процедуры, чтобы возобновить прием гостей в США в 2021 году.

Круизы с выходом из портов Балтимора, Чарльстона, Джексонвилля, Лонг-Бич, Мобила, Нового Орлеана и Сан-Диего приостановлены до 28 февраля.