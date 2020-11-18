Обрывалин в среду побывал на месте частично обрушившейся накануне стены.

"В ней (дорожной карте — ИФ) обязательно отразим этапы и сроки по проведению противоаварийных работ. В первую очередь, необходимо предотвратить дальнейшие динамические разрушения, оградить участок и обеспечить безопасность. Параллельно с этим будет вестись разработка проекта реставрации, а после этого займемся реализацией комплекса научно-реставрационных работ. Пока ориентируемся, что все необходимые мероприятия на объекте будут завершены до конца 2022 года", — сказал Обрывалин, слова которого приводит пресс-служба.

Частичное обрушение Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы в Дербенте произошло в ночь на 17 ноября в результате намокания исторической кладки в связи с длительными проливными дождями.

Дербентская крепость — часть оборонительной системы (Кавказская стена), защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера в обход Кавказских гор, вдоль побережья Каспийского моря. Система включала в себя городские стены, цитадель (Нарын-кала), морские стены и Горную стену Даг-бары. Крепость входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Предыдущий комплекс масштабных реставрационных работ крепостных стен проводился в 1965 году. В 2006 и 2015 годах проводились работы только по частичной реставрации наиболее аварийных участков, напомнили в пресс-службе.

Ранее об обрушении сообщалось со ссылкой на экс-мэра Дербента Хизри Абакарова.

Он отмечал, что разрушение части Южной крепостной стены — большое ЧП для города.