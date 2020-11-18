Согласно информации на сайте муниципалитета Стамбула, из-за участившихся случаев заражений коронавирусом было принято решение с четверга перевести на дистанционное обучение слушателей образовательных курсов городских центров ISMEK, закрыть спортзалы и бассейны, а также культурные центры Стамбула (концерты и выступления можно будет посмотреть онлайн). Также с 19 ноября будут закрыты все муниципальные музеи, за исключением объектов под открытым небом. Стоит отметить, что почти все основные музеи города подчиняются министерству культуры Турции и их работа пока не ограничена.

"Параллельно с этими мерами для борьбы с эпидемией могут быть предприняты дополнительные меры, и закрыто еще больше общественных пространств", — сообщает пресс-служба муниципалитета.

Между тем, во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер по всей стране для борьбы с распространением коронавируса. В частности, с 20 ноября в Турции бары, кафе и рестораны будут продавать еду и напитки только навынос или с доставкой с 10:00 до 20:00, в остальное время будет доступна только доставка. Магазины и торговые центры останутся открытыми, но с ограничениями на часы работы — с 10:00 до 20:00. Также вечером в выходные дни в стране вводится запрет выхода на улицу: с 20:00 субботы до 10:00 воскресенья и с 20:00 воскресенья до 5:00 понедельника.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" туроператоры, подобные ограничения могут негативно сказаться на российском турпотоке в Стамбул, также нужно будет подбирать альтернативные варианты досуга для путешественников.

"Стамбул был, по сути, единственным доступным экскурсионным направлением и бронировался стабильно. Осенние продажи на регулярных рейсах превышали аналогичные периоды на 25%. Прогнозируем, что в связи с вводом ограничений, новые бронирования на ближайшие даты заездов могут затормозиться", — считают в "Интуристе".

В компании подчеркнули, что они информируют туристов и партнеров о введенных ограничениях.

В компании "Пегас Туристик" заявили, что туристам предложат альтернативные экскурсии, вместо прогулок к достопримечательностям, которые будут закрыты.

"Музеи, которые находятся под управлением столичного муниципалитета Стамбула, будут закрыты: Цистерна Базилика, миниатюра, Исторический музей панорама 1453 года, дворец Порфирогенита, цистерна Феодосия, турецкий Всемирный культурный квартал. У нас экскурсии будут просто заменены на другие", — рассказала генеральный директор туроператора Анна Подгорная.

По ее словам, спрос на направление стабильный, конкретнее можно будет сказать только по итогам недели.

В понедельник в Турции число выявленных случаев COVID-19 за сутки достигло наибольших показателей с конца апреля. По словам главы Минздрава Фахреттина Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. В последние дни в Турции неоднократно фиксировали максимальное за шесть месяцев число заражений и смертей, почти половина зараженных приходится на Стамбул.

Ранее источник в авиаотрасли сообщил "Интерфаксу", что число рейсов в Турцию может быть ограничено в связи с окончанием туристического сезона, и в первую очередь это коснется чартерных программ. Но пока рейсы в Стамбул выполняются без ограничений.