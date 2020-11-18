"Главными выгодоприобретателями всех мер, которые мы предлагаем, являются регионы и региональные экономики. Наиболее капиталоемкие меры господдержки являются межбюджетными трансфертами. То есть, субсидию будет получать непосредственно регион. При этом от регионов нам понадобится максимальное вовлечение во все процессы. Должны быть стратегии туризма, качественно утвержденные программы развития, координация инвестиционных инициатив, очень плотная отработка с инвесторами, чтобы формировались детальные и качественные инвестиционные заявки. Также мы горячо приветствуем реализацию дополнительных региональных финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки отрасли туризма", — сказала она, выступая в Совете Федерации на "правительственном часе".

Догузова подчеркнула, что в основу нацпроекта лягут бюджетные инструменты, которые будут всем регионам предоставляться на конкурсной основе.

"И любой регион сможет при должной заявке участвовать в этих процедурах, побеждать, и после победы в тех или иных конкурсах мы будем заключать соглашение и брать на себя финансовые обязательства. Вопрос приоритезации тяжелый. Будем отдельно к нему подходить, и он во многом будет зависеть от ресурсного наполнения нацпроекта", — сказала она, отвечая на вопрос сенаторов о том, будут ли в рамках нацпроекта выбираться приоритетные регионы для развития туризма.

Ранее она сообщила, что национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" в основном готов. Он будет реализован в виде трех федеральных проектов, направленных соответственно на развитие туристской инфраструктуры, повышение доступности внутреннего туризма и совершенствование управления в этой сфере. В рамках нацпроекта Ростуризм планирует выделять регионам средства на благоустройство центров городов, строительство гостиничных комплексов, давать инвесторам дешевые кредиты для строительства туристической инфраструктуры, выделять гранты на обустройство туристических маршрутов, создание кемпингов и других быстровозводимых объектов размещения. А также субсидировать поездки туристов с помощью программ кешбэка, организации чартеров и других мер.