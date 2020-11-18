"Ключевая предпосылка к формированию национального проекта, из которой мы исходили – колоссальный нераскрытый потенциал, который есть в нашей стране. Притом, что Россия обладает шикарной по красоте природой, богатой историей и культурой, мы кратно отстаем от мировых лидеров по туризму по всем основным показателям: количеству внутренних турпоездок, вкладу отрасли в ВВП, экспорту услуг, количеству рабочих мест, которые формирует отрасль", — сказала она.

По словам Догузовой, отрасль зависит от работы десятков министерств и ведомств, в ней более 100 тыс. участников, организаций. "Поэтому нацпроект видится нам как самый эффективный механизм проектного управления, который позволит синхронизировать и скоординировать усилия всех участников министерств и ведомств, обеспечить интеграцию государственных, ведомственных и региональных программ, и обеспечить синергию ресурсов и приоритетное финансирование", — рассказала глава Ростуризма.

Она отметила, что анализ проблем, стоящих перед отраслью, показал, что все они укладываются в три основных больших направления. "Первое – развитие туристической обеспечивающей инфраструктуры и создание качественных турпродуктов. Второе – повышение доступности внутренних направлений, повышение информированности о них. И третий блок работы связан с совершенствованием управления в сфере туризма. По каждому из этих блоков мы предлагаем сформировать отдельный проект со своими инструментами в рамках будущего нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — добавила она.

Создание инфраструктуры

Догузова пояснила, что в рамках первого федерального проекта Ростуризм предлагает создавать комплексные мастер-планы территорий, которые позволят раскрыть потенциал каждого региона.

"Мы хотим субсидировать регионы на формирование законченных туристически привлекательных центров городов и комфортной среды, продолжить субсидирование регионов на создание обеспечивающей инфраструктуры. Мы хотим выдавать дешевые кредиты бизнесу и инвесторам на строительство гостиниц и санаторно-курортных комплексов, и оказывать грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, а также региональных инициатив, направленных на развитие туризма. Таких, как создание некапитальных модульных гостиниц, кемпингов, автокемпингов, обустройство пляжей у морей, рек и озер", — добавила она.

Субсидии для туристов и продвижение

По словам Догузовой, в рамках второго федерального проекта запланировано продолжение реализации мер, которые позволяют снизить стоимость поездок для туристов, включая отдельную поддержку детских поездок.

"Это программы вроде туристического кешбэка, чартеров, расширение авиасообщения и многое другое. Мы также хотим поставить на системные рельсы продвижение на российском и зарубежном рынке туристского потенциала нашей страны, чтобы люди знали о внутренних направлениях. Планируем проводить совместно с регионами маркетинговые кампании. Большой блок работ связан с цифровизацией туризма в части создания удобных цифровых платформ и сервисов для туристов, которые позволят быстро и удобно планировать путешествия по стране", — рассказала Догузова.

Новый закон о туризме и подготовка кадров

Главной целью третьего федерального проекта, по ее словам, станет подготовка кадров для отрасли, совершенствование нормативно-правовой базы, включая разработку нового отраслевого закона, совершенствование системы статистики.

"Инструменты всех этих федеральных проектов универсальны и позволяют развивать любой регион и любой вид туризма. И предоставляются все они в основном на конкурсной основе", — подчеркнула глава Ростуризма.

Она рассказала, что в результате реализации первого федерального проекта, в России должны появиться курорты мирового уровня, туристически привлекательные центры городов, созданы современные гостиницы и центры для безопасного отдыха на природе, интересные туристические маршруты.

"В рамках второго федерального проекта мы рассчитываем снизить стоимость поездок для туристов, включая детские поездки. И делать это не в рамках одного лета, а на системной основе каждый год", — добавила Догузова.

Ранее глава Ростуризма сообщила, что Ростуризм рассчитывает на утверждение нацпроекта в первом полугодии 2021 года и делает все возможное, чтобы уложиться в этот срок. По ее словам, "основная работа по проекту проведена, осталась формальная часть".