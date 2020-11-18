"У нас программой воспользовались более 200 тыс. человек уже сейчас. Всего куплено туров более чем на 4 млрд рублей", — сказала она.

По словам Догузовой, на продажи влияют ограничения, связанные с коронавирусом, а также недостаточная узнаваемость большинства туристических направлений внутри России.

"Все это влияет на спрос внутри страны, но, несмотря на это, мы видим огромный интерес, огромное внимание к этой мере поддержки. И то внимание, тот колоссальный интерес к внутреннему туризму, который благодаря этой мере поддержки мы подняли, это само по себе результат реализации этой программы. О туристическом кешбэке слышал каждый и каждый подумал о том, куда поехать и чем заняться, даже если не воспользовался этой мерой", — сказала глава Ростуризма.

Догузова напомнила, что в рамках программы сформировано более 1,5 млн самых разных туров. Благодаря такой конкуренции цены участники программы не завышают.

"Другое дело, что новогодние праздники – это пиковый спрос, и цены всегда выше. И пока еще, к сожалению, очень мало качественной туристической инфраструктуры внутри страны. И в пиковые периоды ее очень не хватает", — добавила она.

Первый этап распродажи туров по России с кешбэком прошел с 21 по 28 августа, в его рамках туры путешествия приобрели 70 тыс. человек на 1,5 млрд рублей. Второй этап начался 15 октября и продлится до 5 декабря. В соответствии с правилами акции туристы могут приобрести поездки во все регионы с возвратом до 20% стоимости, максимальный кешбэк составляет 20 тыс. рублей. Все предложения собраны на сайте мирпутешествий.рф. Тур должен быть оплачен картой "Мир", кешбэк также возвращается на нее.