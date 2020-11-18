"Начало сезона катания курорт "Роза Хутор" планирует на 18 декабря. Сейчас идет активная подготовка, мы буквально "ловим" каждый час для формирования снежного покрова. Кроме того, проведена работа на некоторых трассах по их расширению – также в районе отметки 1,6 тыс. метров над уровнем моря. Так что мы ждем нужных температур, снега и, конечно, наших гостей", сказал он.

Чернов отметил, что в горах Сочи установились отрицательные температуры, что позволило запустить 26 снегогенераторов.

"Это обеспечит дополнительное оснежение склонов, тем более по данным противолавинной службы "Роза Хутор" в текущем режиме минимальные температуры продержатся до 21 ноября. А с 22 ноября ожидается понижение до минус 4-5 градусов", — рассказал он.

Замгендиректора подчеркнул, что система искусственного оснежения трасс на курорте "Роза Хутор" считается крупнейшей в Европе.

"Она включает в себя два искусственных озера, 404 снегогенератора, в том числе 382 стационарных и 22 мобильных пушки. Система позволяет оснежить более 100 гектар площади и обеспечивает продолжительность сезона катания до 140 дней в году. Напомню, что она начинает свою работу при температуре -1,5 градусов", — рассказал Чернов.

По его словам, искусственный снег имеет более плотную, чем натуральный текстуру, благодаря которой не тает и позволяет сохранять горные склоны в отличном состоянии.