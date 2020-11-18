"В том, что касается АНО "Развитие туризма", это, как нам кажется, гибкий и эффективный инструмент, чтобы системно заниматься маркетингом и продвижением наших внутренних направлений вместе с регионами. Ключевая задача маркетингового центра – быстро, эффективно и гибко объединять усилия с регионами, чтобы запускать совместные рекламные кампании и многие другое", — рассказала она.

По словам Догузовой, в каждой туристически успешной стране под ведомством, которое отвечает за развитие туризма, всегда есть отдельный центр маркетинговых компетенций. "Он не будет заниматься стройками или объектами инфраструктуры. Только маркетинг", — подчеркнула глава Ростуризма.

Правительство РФ в начале ноября распорядилось учредить АНО "Развитие туризма", которая будет заниматься повышением узнаваемости России как туристического бренда, анализом спроса, созданием и продвижением сайтов, мобильных приложений, проведением выставок и реализацией других рекламных и PR-активностей. В 2021 году организации планируется выделить 1,3 млрд рублей субсидий.

Ранее в Ростуризме подчеркивали, что организация находится в стадии проекта, который еще не принят, поэтому параметры могут измениться. Там сообщили, что правительство может одобрить проект в этом году.