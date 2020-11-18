"В свое время Совет Федерации инициировал введение туристского сбора. В итоге это все перевернули, назвали курортным сбором, дали возможность вводить экспериментально только некоторым субъектам. У меня был разговор в правительстве, что надо создать закон о туристическом сборе, который позволяет субъектам его применять: не обязывает, а позволяет", — сказала она на "правительственном часе", посвященном национальному проекту развития внутреннего туризма, в рамках заседания СФ.

По словам Матвиенко, если сбор составит 50 рублей на одного человека, это будет нечувствительно для туризма, и подобные сборы – мировая международная практика.

"Но это будут целевые средства, которые пойдут на сохранение памятников архитектуры, на развитие туристской инфраструктуры. Это один из инструментов, и такую возможность надо дать субъектам. Закончить эксперимент, который успешно прошел, и дать возможность вводить туристический сбор, которой могли бы пользоваться все субъекты. Разумно, не завышая, не отталкивая туристов от своих регионов", — подчеркнула глава Совета Федерации.

Закон о курортном сборе в РФ был принят в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Ставку сбора определяют местные власти в пределах, установленных кодексом, также они могут вводить льготы для плательщиков сбора и устанавливать основания для их применения. Она не может превышать 100 рублей за одного проживающего физического лица в средстве размещения в день. Сбор взимается при выселении туристов из объекта размещения, при определении количества дней проживания не учитываются дни заезда и выезда.

Введение курортного сбора вызвало резкое противодействие общественных организаций в сфере туризма, которые заявляли, что оно повысит цены на отдых в России и отпугнет туристов.