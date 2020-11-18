В рамках XIV международного форума "Транспорт России" глава правительства осмотрел стенды выставки, посвященные реализации национальных проектов в сфере транспорта, и в частности, ознакомился с презентацией инфраструктурных проектов "Шереметьево".

"Хочу вас поблагодарить за организацию столь сложной работы в период пандемии. В принципе ситуация достаточно сложная, и сохранив инвестиции, сохранив, собственно говоря, планы, которые были еще до пандемии, вы смогли в том числе эти планы все выполнить", — сказал Мишустин.

Он назвал серьезным достижением сохранение терминалов и современную инфраструктуру, а также стабильную перевозку пассажиров.

"Уверен, что "Шереметьево", всем известный мировой бренд, станет краше, лучше", — добавил Мишустин.