"Рассчитываем, что в первом полугодии следующего года нацпроект будет утвержден. Мы к этому идем. На самом деле мы все это время бежали даже немножко опережающими темпами. Он по большей части готов: основные подходы, инструменты, мы его со всеми проговорили, весь анализ проведен. Основная часть работы проведена. Теперь остается формальная часть", — сообщила она, отвечая на вопрос о сроках утверждения нацпроекта.

Догузова подчеркнула, что Ростуризм сделает все возможное, чтобы уложиться в эти сроки.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным в понедельник сообщил, что президент РФ Владимир Путин согласился на запуск нацпроекта по развитию внутреннего туризма. По его словам, задача этого документа – увеличение числа турпоездок по стране до 140 млн, числа работающих в отрасли – до 5 млн. Также нацпроект призван увеличить частные инвестиции в инфраструктуру туризма, чтобы на каждый рубль бюджетных инвестиций приходилось 3-4 рубля частных.