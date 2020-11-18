"По состоянию на 1 октября Севастополь посетило более 535 тыс. туристов и более 1,1 млн экскурсантов. За аналогичный период 2019 года турпоток составлял 418,2 тыс. человек, экскурсионный поток — 2,3 млн человек", — сказала Литовко.

Таким образом, число туристов выросло почти на 28%, а экскурсионный поток снизился примерно вдвое. Объем налоговых отчислений от туристической сферы в бюджет Севастополя за девять месяцев составил 177,8 млн рублей.

Превысит ли турпоток в Севастополь прошлогодние показатели в новогодние праздники, пока непонятно. По данным на середину ноября, загрузка средств размещения на праздничные дни составляет 14%, уточнила вице-губернатор.

Полноценный курортный сезон на полуострове начался 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. В Республике Крым с начала года до конца сентября отдохнули 5 млн человек — на четверть меньше прошлогоднего.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 3,6 тыс. человек, более 90 пациентов умерли. Рекордный для региона суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован на утро 6 ноября — 84.