"Сегодня мы уже в 19-й раз должны были открыть форум и одноименную нашу выставку, встретить гостей, уважаемых экспертов, наших коллег из разных территорий, регионов, стран. Но, к сожалению, за последний год мир сильно изменился, и формат онлайн стал для нас уже привычным, но, конечно, же не для туризма", — сказал на открытии заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей Забозлаев.

Он подчеркнул, что 2020 год оказался непростым для отрасли, "но, как отмечают эксперты, туризм одним из первых всегда выходит из кризисных явлений".

"По оценкам экспертов, после отмены всех ограничений повысится спрос на путешествия внутри страны. Чтобы путешествия по Югре стали комфортными, безопасными, интересными и выгодными, мы должны довольно серьезно поработать и решить на наших площадках ряд ключевых задач по развитию туризма", — добавил замгубернатора.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, в форуме примут участие около 500 представителей туристической отрасли Югры и других регионов России, Ростуризма, Агентства стратегических инициатив, эксперты Минпромторга и Минприроды России, руководители органов исполнительной власти автономного округа и муниципальных образований.

"В деловой программе "Югратура" — экспертные сессии по медицинскому туризму и организации экотуризма на особо охраняемых природных территориях. Отдельный "круглый стол" будет посвящен вопросам промышленного туризма. Также участники форума обсудят развитие сервиса на малых объектах туризма, реновацию сервиса, новые направления в туристической сфере", — говорится в сообщении.

Участникам форума планируется презентовать цифровую туристическую платформу VisitUgra. В настоящее время Фонд развития Югры завершает разработку ресурса, который станет инструментом управления отраслью, продвижения и продажи услуг предприятий сферы туризма и гостеприимства.

На полях форума правительство автономного округа подпишет соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму. Также запланировано подписание соглашения между проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы и Фондом развития Югры о сотрудничестве в сфере туризма.