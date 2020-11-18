Как следует из опубликованного зимнего расписания аэропорта Омска, "Уральские авиалинии" отменили до 20 декабря пятничные и воскресные рейсы в Москву. Таким образом, улететь из Омска в Москву самолётами этой авиакомпании можно будет лишь трижды в неделю.

Авиакомпания Nordwind отменила два рейса в неделю в Москву, ранее она летала в столицу каждый день.

"Аэрофлот" отменит один из двух своих рейсов из Омска в Москву на период со 2 декабря 2020 года по 1 января 2021 года.

Авиакомпания "Россия" отменила рейсы в Санкт-Петербург 18, 23, 26, 30 ноября. Ранее она летала в Санкт-Петербург ежедневно.

Авиакомпания "Азимут" решила отменить часть рейсов в Краснодар — 21 ноября, 12 и 19 декабря.

В то же время S7 сохранила оба ежедневных рейса Москва — Омск.

В администрации омского аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что отмена рейсов связана с падением спроса на перелеты из-за COVID-19.