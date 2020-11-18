Рейс SU0512 Москва — Тегеран будет выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратный рейс SU0513 будет совершаться по четвергам и воскресеньям.

В сообщении отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

"Въезд иностранных граждан разрешается в соответствии с условиями визового режима, кроме следования с туристическими целями. При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения", — говорится в сообщении.

На сайте авиакомпании говорится, что все иностранные пассажиры для въезда в Иран обязаны иметь распечатанный сертификат на английском языке с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного методом ПЦР не ранее чем за 96 часов до въезда. Документ должен быть выдан официальной лабораторией, аккредитованной в государстве отправления. По прилету в аэропорт Тегерана все пассажиры проходят медицинское обследование и, в случае симптомов болезни, будут помещены на карантин в специально отведенное место, для дополнительного обследования и тестирования на COVID-19. При выявлении положительного результата ПЦР-теста пассажир направляется на 14-дневный карантин, при этом все финансовые расходы на проживание и медицинское обслуживание (включая медицинские анализы) оплачивает сам пассажир. Кроме того, прибывающим в Иран пассажирам необходимо до прибытия заполнить анкету "Self-Declaration Form", которая предоставляется на борту воздушного судна.