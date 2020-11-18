"С учетом, что на полуостров приедут еще отдыхающие, будем разговаривать с отельерами. Однако придется фуршеты и все, что связано с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, отменить. На отдых пусть приезжают, требования для отелей сохраняются. Но корпоративы в этом году придется отложить", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

Кроме того, по решению штаба, с 20 декабря по 15 января будет запрещена работа увеселительных заведений и ресторанов с 22:00 до 08:00.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что такие ограничения вводятся для предотвращения "стремительного подъема" количества заражений коронавирусом, который прогнозируется на вторую половину декабря. По ее словам, если не принять меры, в январе система здравоохранения Крыма "вряд ли сможет выдержать".

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В середине мая начали снимать запреты: в июне для всех жителей отменили обязательную самоизоляцию, 1 июля открыли курортный сезон. В октябре часть ограничений вернули — предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 12 тыс. человек, более 200 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 24 октября — 255.