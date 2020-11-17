«Мы наблюдаем падение турпотока на 35%. Это значительно меньше, чем у многих европейских конкурентов. В сложившихся условиях результат работы отрасли можно считать удовлетворительным», — сказал Руппель.

Он отметил, что до конца года на курортах Кубани ожидают еще около миллиона туристов. «На зимние праздники прогнозируем более 300 тысяч гостей. Бронирование отелей в горах уже достигает 90%, по побережью в праздники спрос уже превысил 70%. Наша задача – сделать отдых комфортным и безопасным», — пояснил он.

Вице-губернатор добавил, что более 200 санаториев и пансионатов в регионе готовы принимать на лечение россиян, перенесших коронавирус и нуждающихся в реабилитации.