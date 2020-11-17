"В Смоленске официально появился музей национального значения "Смоленская крепость". В ведение нового учреждения будут переданы отреставрированные участки и башни Смоленской крепостной стены. Это позволит обеспечить условия для популяризации архитектурного наследия и масштабной презентации российской военной истории", — сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

К настоящему времени, как уточнили в ведомстве, две башни Смоленской крепостной стены отреставрированы, в них размещена экспозиция и организован прием посетителей. Реставрация остальных объектов запланирована на 2020-2023 годы, после чего они также будут переданы учреждению. "Новое культурное пространство станет магнитом для туристов и драйвером развития туристической инфраструктуры региона", — цитирует пресс-служба слова статс-секретаря — замминистра культуры РФ Аллы Маниловы.

Она также добавила, что прорабатывается вопрос о включении Смоленской крепости в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Директором музея назначен кандидат архитектуры Сергей Пиляк.

Смоленская крепость — памятник российского оборонительного зодчества, крупнейшая сохранившаяся кирпичная крепость мира.

Всего сохранились 18 башен и более 3 километров стен, опоясывающих центральную часть Смоленска. Объекты крепости занимают территорию свыше 35 га. История Смоленской крепости связана с именами российских царей и императоров Федора Иоанновича, Бориса Годунова, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Петра I, Николая I, Александра II, Николая II. Смоленская крепость находилась в эпицентре многих событий военной истории государства, в том числе Русско-польских войн XVII века, Северной войны, Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.